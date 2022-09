Gerber werde den CFO-Posten bei Emmi per 1.Januar 2023 übernehmen, teilte die Gruppe am Montag mit. Er tritt die Nachfolge von Ricarda Demarmels an, die wie bereits angekündigt Urs Riedener als CEO der Gruppe ablösen wird.

Der 47-jährige Gerber amtiert seit Juli 2018 als Finanzchef von Calida, davor arbeitete er unter anderem für Hero und Swatch. Die Suche nach einer Nachfolge werde unverzüglich eingeleitet, schrieb Calida in einer separaten Mitteilung. Gerber und die Geschäftsleitung würden über die nächsten Monate eine reibungslose Übergabe sicherstellen.

(AWP)