In zwei Transaktionen wurden am Mittwoch jeweils 80'000 Swissquote-Namenaktien zu je 6,6 Millionen Franken veräussert, wie den vom Börsenbetreiber SIX publizierten Management-Transaktionen zu entnehmen ist.

Rechnerisch ergibt sich aus den Angaben auf der SIX-Webseite ein Verkaufspreis von 82,55 Franken pro Aktie. Am Freitag schlossen die Titel bei 84,50 Franken.

Grösste Aktionäre von Swissquote sind CEO Marc Bürki sowie Technologiechef Paolo Buzzi. Die beiden Mitgründer halten laut Unternehmensangaben 12,4 respektive 12,3 Prozent an der Online-Bank (Stand Ende 2019).

Die Titel der Online-Bank gehören im laufenden Jahr mit einem Anstieg von 74 Prozent zu den Aktien mit der stärksten Performance am Schweizer Markt. Swissquote hat im ersten Halbjahr von der hohen Volatilität an den Finanzmärkten in der Folge der Coronakrise profitiert. Dank einem anhaltenden Kundenzustrom und einem gestiegenen Handelsvolumen konnte die Bank den Gewinn mehr als verdoppeln.

