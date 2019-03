Das teilte der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik am Donnerstag mit. Marcel Stolk war von 1991 bis 2005 und dann wieder ab 2011 für Logitech tätig. Seine Verdienste wurden in der Mitteilung von CEO Bracken Darrell wortreich verdankt. "Marcel hat Logitech mehr als zwanzig Jahre seines Talents, seiner strategischen Fähigkeiten, seiner Freundschaft und Loyalität gegeben", so der Firmenchef.

(AWP)