Beim Unternehmen aus Rümlang kommt es bei wichtigen Projekten zu Verzögerungen, weshalb die Wachstumsprognosen gekappt wurden. Auch die Gewinnmargen konnten nicht mit den Erwartungen der Analysten Schritt halten.

Die Dormakaba-Aktien sacken gegen 9.30 Uhr um satte 9,9% auf 763 CHF ab. Der Gesamtmarkt SPI steht derweil mit 1,04% im Plus. Das Volumen übersteigt bereits im frühen Handel das durchschnittliche Tagesvolumen. Im laufenden Jahr verbuchen Dormakaba damit ein Minus von fast 17%.

Vor allem die tiefere Marge sorgt für Gesprächsstoff bei Analysten. So hat sich etwa laut Andreas Müller von der ZKB das margenstarke Geschäft in Nordamerika - teilweise wetter-bedingt - weniger gut als erwartet entwickelt. Vontobel kündigt derweil eine Senkung der eigenen Gewinnschätzungen sowie des Kursziels an.

Auch in Deutschland sei das Geschäft rückläufig gewesen, was Marge gekostet habe, erklärt Müller weiter. Dazu kämen IT- und Branding-Kosten sowie die Integration der beiden Firmen Dorma und Kaba.

Die Wirbelstürme in den USA vom letzten Sommer haben bei verschiedenen Grossprojekten von Dormakaba zu Verzögerungen geführt. Organisch wuchs die Gruppe daher mit lediglich 2,9% und lag damit unter der eigenen Vorgabe für das Gesamtjahr (4 bis 4,5%). Dieses Ziel wurde nun kassiert und auf 3,5% gesenkt.

