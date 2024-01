Der Absatz legte um 6,7 Prozent auf rund 4,87 Millionen Autos zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In allen Regionen hätten die Auslieferungszahlen das Vorjahresniveau übertroffen. Auch die Nachfrage nach Elektroautos sei gestiegen: Insgesamt seien rund 394.000 Elektroautos an die Kunden übergeben worden, gut ein Fünftel mehr als vor Jahresfrist. Für das laufende Jahr sei weiter ein «herausforderndes Marktumfeld» zu erwarten, sagte VW-Vertriebschefin Imelda Labbe.