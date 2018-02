Der Markit-Einkaufsmanagerindex stieg im Januar auf 58,8 Punkte, wie das britische Forschungsinstitut am Montag mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Juni 2006. Das Resultat fiel noch etwas günstiger aus als in einer ersten Umfragerunde ermittelt.

Der Indikator kletterte damit weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke deuten auf Wachstum hin. Seit mittlerweile mehr als vier Jahren liegt der Index über der Wachstumsschwelle. Im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung im Währungsraum zum Jahresauftakt, in der Industrie ging es hingegen etwas nach unten.

In Italien legten beide Stimmungsindikatoren deutlich zu. In Spanien legte der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen überraschend deutlich zu. Der spanische Indexwert liegt damit zum Jahresauftakt in etwa wieder auf dem Niveau vom vergangenen September. In der Zwischenzeit hatte die Sorge vor einer Eskalation des Katalonien-Konflikts die Stimmung etwas belastet.

"Unsere Umfrageergebnisse deuten jedenfalls darauf hin, dass die Eurozone mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet ist", kommentiert Chris Williamson, Chefökonom von Markit. Seiner Einschätzung nach zeigt sich eine starke Belebung auf breiter Basis. Diese sorge überall in der Eurozone für eine steigende Nachfrage und kurble den Stellenaufbau an. Mittlerweile zeige sich sogar das Potenzial eines sich selbst tragenden Aufschwungs.

(AWP)