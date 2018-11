Chief Commercial Officer Ludescher verlasse das Unternehmen per 31. Dezember 2018, teilte die Gesellschaft am Montag mit. CEO Stefan Butz wird die direkte Verantwortung für die Geschäftseinheit Konsumgüter übernehmen, bis ein geeigneter Nachfolger etabliert ist.

Die Trennung erfolgt aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der strategischen Ausrichtung und der Umsetzung von organisatorischen Massnahmen in der Geschäftseinheit Konsumgüter. Der Verwaltungsrat von DKSH bedauert in der Mitteilung Ludeschers Abgang und dankt ihr für ihre Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens in den letzten 16 Jahren, die letzten acht davon als Mitglied der Konzernleitung.

(AWP)