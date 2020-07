Die italienische Gesundheitsbehörde Agenzia del Farmaco (AIFA) habe dem Mittel grünes Licht erteilt, erklärte Cosmo am Mittwoch in einem Communiqué. Das Unternehmen hat damit Anspruch auf eine Meilensteinzahlung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Rifamycin wird in Italien durch die E.G. S.p.A. vermarktet, die wiederum ein Teil der deutschen Stada Group ist.

Rifamycin wird in den USA unter dem Markennamen "Aemcolo" von RedHill Biopharma, in ausgewählten europäischen Ländern unter dem Markennamen "RelaFalk" von Dr. Falk Pharma vermarktet.

(AWP)