Schaffner-Präsident Urs Kaufmann soll an der Generalversammlung 2024 zum Bucher-Präsidenten gewählt werden. Er folgt damit auf Philip Mosimann, der dann die festgelegte Altersgrenze erreicht, wie Bucher am Dienstag mitteilte. Kaufmann soll zunächst an der Generalversammlung im April 2023 als Verwaltungsratsmitglied in das Aufsichtsgremium einziehen.

Der Schweizer mit Jahrgang 1962 verfüge über grosse Erfahrung als CEO und Verwaltungsratspräsident in weltweit tätigen Unternehmen des Anlage- und Maschinenbaus sowie der Elektrotechnik. Bis Januar 2023 ist er noch Verwaltungsratspräsident bei Schaffner. Davor war er unter anderem CEO und Präsident von Huber+Suhner. Kaufmann hat den Angaben zufolge zudem jeweils einen Sitz im Verwaltungsrat von SFS, Vetropack und Müller Martini.

Bei Schaffner ist ebenfalls bereits ein Nachfolger für das Präsidium bestimmt.

(AWP)