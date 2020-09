Die Ladegeräte stellten für bis zu 120'000 E-Autos jährlich die Ladeleistung sicher, teilte ABB am Dienstag mit. Finanzielle Details des Auftrags wurden im Communiqué nicht bekannt gegeben. Dongfeng Honda ist ein Joint Venture zwischen dem japanischen Autobauer Honda und der chinesischen Dongfeng Motor Group.

ABB will die Investitionen in Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge weiter erhöhen, wie der Konzern schrieb. Laut eigenen Angaben ist ABB weltweit führend bei der Infrastruktur für E-Fahrzeuge. Bis heute habe man mehr als 14'000 Gleichstrom-Schnellladegeräte in über 80 Ländern verkauft.

(AWP)