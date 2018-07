"Wir haben eine starke Pipeline und werden in den nächsten zwölf Monaten mehr über neue Produkte erzählen", sagte er in einem Kurzinterview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Ausgabe 28.7.) im Anschluss an die am vergangenen Donnerstag publizierten Halbjahreszahlen.

Auf die Frage, wie das Vertrauen der Investoren wieder hergestellt werden soll, nachdem die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA im vergangenen Mait ihre ablehnende Haltung gegenüber Zulassung von Methylenblau MMX bestätigt hatte, erklärte Ajani: "Cosmo ist nicht nur Methylenblau MMX. Wir haben eine ganze Reihe anderer Produkte wie beispielsweise das Antibiotikum Rifamycin MMX in der Pipeline. Wir haben in den letzten zwei Jahren im Stillen hart gearbeitet und sind auf gutem Weg zum voll integrierten Pharma-Spezialitätenunternehmen mit Fokus auf die Gastroenterologie und auch auf die Endoskopie."

Weiter bekräftigte er mit Blick auf Methylenblau MMX seine unterschiedliche Auffassung gegenüber der FDA und zeigt sich gleichzeitig "optimistisch, dass wird mit der Gesundheitsbehörde eine Lösung finden werden".

Auch die Absicht, die Vertriebsgesellschaft Aries dereinst an die Börse zu bringen, bestätigte Ajani. Das Vorhaben verzögere sich aber wegen Methylenblau MMX etwas.

(AWP)