So veranschaulichten die am Fachkongress EAN in Oslo vorgestellten Daten, dass Mayzent den kognitiven Rückgang bei Patienten mit sekundär progressive MS verhindern kann. Wie der Konzern am Dienstag weiter mitteilte, hätten die Ergebnisse aus der EXPAND-Studie auch gezeigt, dass eine frühzeitige Behandlung von MS wichtig sei, um bessere kognitive Ergebnisse zu erzielen.

