Die wachstumsstarke US-Tochter der Deutschen Telekom steht einem Zeitungsbericht zufolge vor einem Führungswechsel. Der Chef von T-Mobile, Mike Sievert, werde sein Amt voraussichtlich in diesem oder kommenden Jahr vorzeitig aufgeben, um sich eine Auszeit zu nehmen, schrieb das «Handelsblatt» am Montag unter Berufung auf Insider. Aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge sei Srini Gopalan, der aktuell das Tagesgeschäft des Mobilfunkers verantwortet. Der frühere Deutschland-Chef des Mutterkonzerns war erst vor wenigen Monaten in das Management der US-Tochter gewechselt.