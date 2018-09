Wie die "Financial Times" am Montag berichtet, hat sich der Nestlé-Manager Marco Settembri bei der Eröffnung der ersten Starbucks-Filiale in Italien, im ehemaligen Hauptgebäude der Post in Mailand, dahingehend geäussert. Blue Bottle Coffee ist heute vor allem in den USA und Japan aktiv.

Auf das Kaffeegeschäft legt der Nestlé-Konzern, zu dem die Marken Nespresso und Nescafe zählen, ein grosses Augenmerk. Erst im vergangenen Mai hatten Nestlé und Starbucks eine Vereinbarung zur Vermarktung sämtlicher Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks durch Nestlé im Umfang von 7,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Es handle sich um einen langfristig ausgelegten Deal, sagte Settembri weiter. Dabei sei der chinesische Markt, wo Starbucks alle 15 Stunden eine neue Kaffeebar eröffne, der Schwerpunkt der Vereinbarung, so der Nestlé-Chef der Region Europa, Mittlerer Osten und Nordafrika.

(AWP)