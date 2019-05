Der Investor KKR spreche mit der Gründerfamilie über eine Übernahme mit anschliessender Streichung der Börsennotierung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Anleger reagierten euphorisch auf die Neuigkeiten: Der Aktienkurs von Springer legte im späten Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 16 Prozent zum Schlusskurs im Xetra-Handel zu.

Die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik und mehrere Mitglieder der Springer-Familie halten zusammen die Mehrheit an dem unter anderem für das Boulevardblatt "Bild" bekannten Konzern. Ein Angebot könnte in den kommenden Wochen vorgelegt werden, sagte die Person weiter. Die Diskussion dauerten aber an und es sei nicht sicher, ob es zu einer Offerte komme.

Die Hauptaktionärin des Medienkonzerns, Friede Springer, hatte vor kurzem ihre Machtposition gestärkt. Die Verlegerwitwe übernahm die alleinige Kontrolle über den Grossaktionär des Unternehmens, die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik. Springer hatte vor einigen Jahren einen Rechtsformwechsel zu einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) geplant, um sich stärker für Investoren öffnen und zugleich die Kontrolle von Friede Springer zu sichern. Nach Kritik des Finanzmarktes begrub der Konzern 2016 diese Pläne.

Warnung vor Gewinnrückgang

Mit dem Herauskauf von Minderheitsaktionären würde Springer einem ähnlichen Schritt wie Bertelsmann folgen, die ebenfalls gänzlich in privater Hand und damit weitestgehend ausserhalb der Wirkungskräfte der Finanzmärkte stehen.

Im März hatte der Medienkonzern vor einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr nach zahlreichen profitablen Quartalen gewarnt. Springer versucht, mit Online-Nachrichtenangeboten die schwächelnde Entwicklung bei Printmedien auszugleichen. Der Bereich mit Produkten wie Business Insider und dem Jobportal Stepstone erwirtschaftete im vergangenen Jahr bereits 71 Prozent der Umsätze.

An der Börse gehört die Springer-Aktie aber schon seit längerem nicht mehr zu den Lieblingen der Anleger. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Kurs um 26 Prozent nachgegeben. Damit ist das Unternehmen an der Börse noch fünf Milliarden Euro wert.

Der Rückzug von der Börse wird für immer mehr Unternehmen eine interessante Variante, insbesondere, weil die Cashreserven von Buyout-Unternehmen den nötigen finanziellen Spielraum geben. Letztes Jahr lag die Anzahl der sogenannten public-to-private Deals auf dem höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren, geht aus einer Erhebung von Bain hervor.

(Reuters/AWP/Bloomberg/cash)