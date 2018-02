Medartis plant im ersten Halbjahr 2018 einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Das schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Medartis bezeichnet sich als führender Hersteller von chirurgischen Implantaten und Instrumenten zur internen Knochenfixation,

Seit Gründung durch Thomas Straumann im Jahr 1997 habe sich Medartis zu einem von medizinischen Fachpersonen für seine Innovationskraft und Patientenorientierung hoch angesehenen Unternehmen entwickelt. Medartis ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Fixationssystemen zur Behandlung von Kleinknochenfrakturen und -korrekturen in oberen und unteren Extremitäten sowie im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich (MKG). Medartis gehört dem Management.

Im Jahr 2017 erzielte Medartis einen Nettoumsatz von 105 Millionen Franken sowie einen Betriebsgewinn von 19 Millionen Franken. Mit dem geplanten Börsengang an der SIX Swiss Exchange will Medartis weiteres Wachstum finanzieren und ihr Profil bei Chirurgen und anderen Stakeholdern weltweit erhöhen, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig bekenne sich Medartis damit zu ihrem Herkunftsland Schweiz.

Der Börsengang liegt in den Händen der Zürcher Kantonalbank (ZKB) und von Bryan, Garnier & Co, die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sind. Mit an Bord ist auch Kepler Cheuvreux als Co-Manager.

