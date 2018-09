Aus dem Gremium gekippt werden sollen die bisherigen Mitglieder Yi He, Cailong Su, Xuewen Wu, Yuan-Hsun Lo, Yirong Qian sowie Hava Shechter. Wie SHL am Dienstag mitteilte, stammt der Vorschlag von der Nehama and Yoram Alroy Investment, die einer SHL-Aktionärsgruppe angehöre. Neu sollen dafür Elon Shalev, Erez Alroy, Yariv Alroy und Erez Nachtomy in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Die chinesischen SHL-Grossaktionäre hatten am Vortag einen Dämpfer erlitten: Sie erhielten von der Übernahmekommission (UEK) keinen weiteren Aufschub für die Vorlage ihres Pflichtangebots. Dieses war im August 2017 verfügt worden. Und zwar sollten die chinesischen Investoren mindestens 8,70 Franken je SHL-Anteil bieten. Weil dies bisher nicht geschehen ist, wurden die Stimmrechte der Aktionäre aus Fernost nun suspendiert.

Die neu zur Wahl vorgeschlagenen Personen stammen von der inzwischen nicht mehr im Unternehmen operativ tätigen Gründerfamilie Alroy sowie der mit ihr via Aktionärsbindungsvertrag verbundenen Familie Shalev.

(AWP)