Der Umsatz von Medartis erhöhte sich im ersten Semester gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 64,5 Millionen Franken, wie die seit März 2018 an der Schweizer Börse notierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Das Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA ging gegenüber dem um IPO-Kosten bereinigten Vorjahreswert um 3 Prozent 8,7 Millionen zurück. Die entsprechende Marge reduzierte sich um 2 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Unter dem Strich brach der Reingewinn im ersten Semester auf 0,7 Millionen Franken ein, nach einem bereinigten Wert von 4 Millionen im ersten Halbjahr 2018.

Eigene Erwartungen verfehlt

Die Resultate seien hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, schrieb die Gesellschaft. Zwar hätten sich die Kernmärkte in Europa, Australien und den USA solide entwickelt, aber die Ziele in Lateinamerika seien aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds in Brasilien nicht erreicht worden.

Mit Blick auf die Bereiche verzeichnete das grösste Geschäftssegment Obere Extremitäten in Lokalwährungen eine Zunahme von 8 Prozent auf 45,9 Millionen. Noch stärker wuchs das jüngste Geschäftssegment Untere Extremitäten mit +12 Prozent auf 9,0 Millionen.

Ausblick vorsichtiger

Für das Gesamtjahr 2019 schraubt das Management die Erwartungen etwas zurück. Es werde schwierig das für 2019 ursprünglich angestrebte zweistellige Umsatzwachstum zu erreichen, so die Meldung. Aus heutiger Sicht werde mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent gerechnet und eine EBITDA-Marge auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 anvisiert.

Wie bereits im Mai kommuniziert, wird Christoph Brönnimann per 1. September 2019 den CEO-Posten antreten. Der aktuelle CEO Willi Miesch hatte das Unternehmen zuvor 20 Jahre geleitet und wird im Verwaltungsrat die Leitung eines neuen Strategie- und Innovationskomitee übernehmen.

(AWP)