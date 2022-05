Die Transaktion dürfte in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, müsse zuvor aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, teilte Straumann am Freitag mit. Mit dem Zukauf stärke man die Position im strategisch bedeutsamen Endkonsumentengeschäft und setze weiteres Wachstumspotenzial frei.

PlusDental hat der Mitteilung zufolge ein breites Netzwerk an Praxen in ganz Europa aufgebaut, das die Expansion der Gruppe insbesondere in den Niederlanden, Schweden und Grossbritannien beschleunigen werde. Das Start-Up bietet transparente Aligner - eine Alternative zu Zahnspangen - zur Behandlung von leichten und mittelschweren Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich an.

(AWP)