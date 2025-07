Mit dem Zukauf der 2005 gegründeten Biotechfirma Verona Pharma mit Sitz in London würde die Pipeline von Merck & Co um das in den USA zugelassene Medikament Ohtuvayre zur Behandlung von chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen erweitert. Analysten zufolge könnte Ohtuvayre bis Mitte der 2030er Jahre einen jährlichen Spitzenumsatz von fast 4 Milliarden US-Dollar erzielen. Das Medikament befindet sich auch in der Erprobung für die Behandlung anderer Lungenkrankheiten.