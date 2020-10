Die Sperre ist ein Mittel, mit dem Lee gegen die Beteiligung von Murdoch kämpft. Das Gericht fordere das Handelsregisteramt Basel-Stadt auf, die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. August einzutragen, teilte MCH am Dienstag mit.

An dieser GV hatten die Aktionäre verschiedene Punkte im Zusammenhang mit einem Plan zur Rettung des Unternehmens abgesegnet. Gemäss dem Plan soll Murdoch, Sohn des australischen Medienmoguls Rupert Murdoch, über sein Unternehmen Lupa Systems zum neuen grossen Ankeraktionär der MCH Group werden.

MCH nehme den Entscheid des Zivilgerichts zur Kenntnis, heisst es in der Mitteilung. Man arbeite nach wie vor intensiv daran, die notwendigen Kapitalmassnahmen so bald als möglich durchführen zu können. Noch offen ist, ob MCH die sogenannte "Opting-Up"-Klausel einführen kann. Mit diesen Klauseln will MCH sicherstellen, dass im Falle eines erfolgreichen Deals keine öffentlichen Übernahmeangebote durch die Verschiebungen im Aktionariat gemacht werden müssen.

Lee: Richter weit über seine Kompetenz

Erhard Lee vom Zürcher Vermögensverwaltung AMG hatte bei der Übernahmekommission (UEK) Beschwerde eingelegt und in diesem Punkt Recht bekommen. Die UEK erklärte die "Opting-Up"-Klausel für ungültig. Gegen diesen Entscheid hat MCH bei der Finanzmarktaufsicht (Finma) Beschwerde eingelegt.

Lee sagte auf Anfrage von AWP zum Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt: "Dieser hat kaum eine Wirkung. Erstens würden wir diesen weiterziehen, wenn notwendig. Aber zweitens muss die Gesellschaft ohnehin den Entscheid der Finma bzw. UEK abwarten bevor sie handeln kann. Und drittens hat sich der Richter weit über seine Kompetenz hinausbegeben mit der Aufforderung ans HR. Es gibt eine zehntägige Rekursfrist."

Lee kontrolliert früheren Angaben zufolge über seine Fondsgesellschaft "AMG Substanzwerte" 9,8 Prozent der MCH-Aktien.

