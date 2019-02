Am Sonntag ging in Basel die 103. und letzte Ausgabe der Mustermesse Basel (Muba) zu Ende. Die MCH Group entschied im vergangenen Jahr im Rahmen einer Strategieanpassung, die älteste Publikumsmesse einzustellen. Sie litt in den letzten Jahren unter massivem Publikumsschwund. Auch die Züspa in Zürich und die Comptoir in Lausanne - alle betrieben von der MCH - wurden eingestellt.

Merci muba, es war schön mit dir! Nach 103 Jahren Messegeschichte verabschieden wir uns von dir mit diesen wunderschönen Impressionen aus den letzten zehn Tagen. #muba19 #dangge pic.twitter.com/FHdBuJ7UNW — muba (@mubabasel) 17. Februar 2019

Ein anderes, gewichtiges MCH-Flaggschiff, die Baselworld, torkelt gewaltig. Die Zahl der Aussteller an der Baselworld hat sich über die letzten Jahre massiv reduziert. Mit Pauken und Trompeten verkündete Swatch-Chef Nick Hayek im Sommer 2018 den Austritt aus der Uhren- und Schmuckmesse. Kurze Zeit später trat der seit 2003 amtierende CEO René Kamm zurück. Der prognostizierte Verlust für das letzte Geschäftsjahr beträgt rund 170 Millionen Franken.

Das blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Aktie. Im September 2017 war MCH an der Börse noch 80 Franken wert. Auf dem Tiefststand Ende 2018 waren es bloss noch 18 Franken. Hier die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre:

Kursentwicklung der MCH-Aktie seit Mitte Februar 2017, Quelle: cash.ch

Seit vier Handelstagen ist aber wieder Leben in die Aktien gekommen. Der Titel legte in dieser Zeitspanne rund 15 Prozent zu. Was gibt der Aktie derzeit Auftrieb? Zum einen spielt das allgemein freundliche Börsenumfeld eine Rolle. Aber es gibt auch firmeninterne Gründe: So wurde vor zwei Wochen mit Bernd Stadlwieser endlich ein neuer CEO gefunden. Der Österreicher war zuletzt CEO beim Uhrenhersteller Mondaine Watch, kennt die Branche bestens und könnte Baselworld aus der Krise führen.

Darüber hinaus arbeitet das Management bereits daran, die Organisation effizienter zu gestalten, die Kosten zu senken und fokussierter zu investieren. Als Folge wurden etwa vor drei Wochen 35 Entlassungen ausgesprochen. Bereits per Ende 2018 konnte die Tochtergesellschaft Winkler Livecom verkauft werden. Die Livekommunikations-Dienstleisterin mit 75 Mitarbeitenden passte nicht so recht ins Konzept von MCH.

MCH will nun vor allem international Marktanteile gewinnen, mittelfristig soll der Umsatz zu 70 Prozent aus dem Ausland stammen. Bislang sind es erst knapp ein Drittel. Einen wichtigen Umsatz- und Gewinnbeitrag dürfte künftig die 2017 übernommene Event-Marketing-Spezialistin MC2 aus den USA liefern. Anstelle der altgedienten Züspa und Comptoir soll es ausserdem innovativere Formate mit digitalen Angeboten geben, die 2020 lanciert werden könnten - aber im Detail noch nicht bekannt sind.

Turnaround muss gelingen

Es wäre aber verfrüht, MCH wieder auf der Erfolgspur zu wähnen. Die Restrukturierung muss noch klarere Kontouren erhalten, was wohl bis Ende 2019 geschehen werde, wie ein Firmensprecher jüngst zur Nachrichtenagentur AWP sagte. Ausserdem sind auch positive Geschäftszahlen wichtig, damit MCH das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann. Die Geschäftszahlen 2018, die am 21. März 2019 präsentiert werden, dürften kaum einen durchbrechenden Kursschub bringen. Die Zahlen sind mehr oder weniger schon bekannt.

Aber vielleicht wird es Hinweise geben, dass das laufende Jahr positiver ist. Die eingeleiteten Massahmen würden das operative Ergebnis 2019 voraussichtlich spürbar verbessern, schreibt jedenfalls Ronald Wildmann von Research Partners. Er stuft die Aktie derzeit mit "Halten" ein, bei einem Kursziel von 27.50 Franken.

Sollte sich tatsächlich operative Fortschritte bei MCH bemerkbar machen, wird die Aktie für Anleger wieder interessant. Bis es aber so weit ist, bleibt der Titel höchstens für Hochrisikoanleger ein Thema.