Die technische Livekommunikations-Dienstleisterin ist an das Management und an einen privaten Investor gegangen, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht genannt.

Winkler Livecom hätte im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der MCH Group nur beschränkte Entwicklungsmöglichkeiten gehabt, wird der Schritt begründet. Denn die frühere Tochter sei vor allem auf den nationalen Markt ausgerichtet und habe bei vielen Aufträgen keinen direkten Kontakt zum Endkunden. Der Verkauf der Tochter habe keine Auswirkungen für deren rund 75 Mitarbeitenden, heisst es weiter.

Neue Eigentümer von Winkler Livecom sind die beiden Manager Christian Künzli und Stefan Mathys, sowie der der Unternehmensberater und Beteiligungsunternehmer Benedickt Brenninkmeijer.

