Die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf gemacht habe, seien für die Messe Berlin "nicht umsetzbar". Demnach hätte jeder Messeteilnehmer belegen müssen, dass er nicht aus den definierten Risikogebieten stamme oder Kontakt zu einer Person aus diesen Gebieten gehabt habe.

"Angesichts der aktuellen Lage und Ausbreitung des Coronavirus ist die Absage der ITB eine schmerzliche, aber auch die einzig richtige Entscheidung und ein Gebot der Verantwortung", erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel. Sicherheit und Gesundheit der Gäste hätten höchste Priorität. "Die Absage der weltgrößten Reisemesse ITB stellt einen harten auch wirtschaftlichen Einschnitt für die Branche dar, ist unter den gegebenen Umständen jedoch eine notwendige Maßnahme, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus zu reduzieren."

Die ITB sollte ab 4. März ihre Tore für Branchenvertreter öffnen und für private Besucher am Wochenende vom 7./8. März. Im vorigen Jahr hatte die ITB rund 160'000 Besucher, davon etwa 110.000 vom Fach. Zudem gab es rund 10.000 Aussteller aus etwa 180 Ländern. Wegen der jüngsten Ausbreitung des Coronavirus in Europa hatte die Messe Berlin als ITB-Veranstalter zuletzt bereits mit weniger Besuchern gerechnet. Die Organisatoren hatten auch auf Anweisung der Gesundheitsbehörden ihre Vorkehrungen gegen das Coronavirus verschärft. Aussteller, die in den vergangenen 14 Tagen in den Risikogebieten in China, Iran, Italien oder Südkorea waren, Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten oder Symptome wie Fieber oder Husten aufweisen, sollten demnach keinen Zutritt zum Messegelände erhalten.

Die jüngste Ausbreitung des Virus in Europa sorgt dafür, dass Veranstalter mehrere Messen und große Events abgesagt haben. Zuletzt traf es die Mobilfunkmesse MWC in Barcelona. Am Freitag zogen dann die Organisatoren des Genfer Autosalons die Reißleine: Drei Tage vor der Eröffnung sagte die Messegesellschaft Palexpo das wichtige Branchentreffen ab. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe im Vordergrund, sagte Maurice Turrettini, Präsident des Stiftungsrats des Veranstalters. "Dies ist ein Fall von höherer Gewalt." Zuvor hatte die Schweizer Regierung Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.