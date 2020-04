Der Auftragseingang stieg dagegen gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich. Das Messtechnikunternehmen verzichtet auf die Abgabe einer Prognose für das laufende Jahr.

Der Umsatz sank im Berichtsquartal um 3,2 Prozent auf 92,6 Millionen Dollar, wie das in der Ostschweiz domizilierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Bruttomarge betrage zum Schlussquartal 2019 unveränderte 49,1 Prozent und liege damit im Vergleich zum Vorjahr (50,1%) etwas tiefer. Daraus resultierte eine Betriebsgewinnmarge von 15,1 Prozent nach 17,5 Prozent vor Jahresfrist.

Der Nettogewinn für die Periode belief sich auf 11,4 Millionen Dollar nach 12,8 Millionen vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie sank auf 4,67 von 5,27 Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

Nach dem mehrwöchigem Shutdown in China, Inficons grösster Verkaufsregion in Asien, sowie Einschränkungen in verschiedenen asiatischen Gruppen-Gesellschaften sei Inficon zurück im Normalbetrieb. Die Hauptwerke in den USA, in Deutschland und in Liechtenstein seien voll operativ und könnten so die hohe Nachfrage der Kunden zeitgerecht erfüllen. Einschränkungen bestünden lediglich teilweise im Service und Verkauf sowie auch auf der Beschaffungsseite.

Das Unternehmen beurteilt die Aussichten für das laufende Jahr vor allem dank des starken Halbleiter-Marktes dennoch nur verhalten positiv. Die Covid-19-Pandemie berge weiterhin globale Unsicherheiten. Inficon verzichtet daher weiterhin auf die Bekanntgabe einer Guidance für das Geschäftsjahr 2020.

(AWP)