Die französische Gesellschaft AlphaValue führt Ende September ein Modell ein, bei dem sie bei Aktien nennt, wie viel sie für das Research verlangen wird und dann eine Reihe von Investoren zur Co-Finanzierung der Kosten einlädt, sagte Marketingchef Maxime Mathon in einem Interview mit Bloomberg. Ziel sei es, etwa 15.000 Euro bis 20.000 Euro für eine einjährige Abdeckung einer Aktie einzusammeln.

Gemäss der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) müssen Anleger für Research separat zahlen, statt es an den Handel zu koppeln. Das hat die Research-Branche durcheinander gewirbelt und die Nachfrage nach Analysten reduziert, was zu einem Umdenken in der Branche geführt hat. AlphaValue hat das Crowdfunding-Modell als eine Alternative zu einem immer häufigeren - und Kritiker sagen konfliktbeladenden - Modell entwickelt, wo Unternehmen für die Abdeckung selbst bezahlen.

"Es ist viel sauberer", sagte Mathon. "Die Buy-Side möchte einen unabhängigen Ansatz, der nicht auf dem Konsens oder der Qualität der Beziehung mit dem Unternehmen basiert."

Die Geldgeber jedes Berichts werden die Option haben, ihn für sich zu behalten oder zu veröffentlichen, um die Sichtbarkeit der Aktie zu erhöhen, so Mathon. Research ist in diesem Jahr bisher nicht profitabel gewesen, aber die Buy-Side könnte zu Unternehmen wie AlphaValue zurückkehren, sobald sie eine klarere Vorstellung davon hat, welche Abdeckung sie benötigt, sagte er.

(Bloomberg)