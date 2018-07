Regeln, die Anleger zwingen, für Research zu bezahlen, könnten Analysten ermutigen, ihre Berichte unnötig zu dramatisieren, um sich von der Masse abzuheben, sagt die Investor Relations Society.

"Eine der Sorgen der Gesellschaft ist, dass man allmählich etwas sensationellere Kommentare, Meinungen und Positionen zu Prognosen sehen wird, die den Konsens viel breiter, viel weniger bedeutungsvoll machen," sagte David Lloyd-Seed, Vorsitzender des britischen Branchenverbands. "Nach Gesprächen mit einigen Investoren denke ich, dass sich das mit der Zeit legen wird. Wir befinden uns immer noch im ersten Jahr. "

Die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, oder MiFID II, zwingt Buy-Side-Unternehmen, für Dienstleistungen wie Research separat zu bezahlen, was zu Druck auf Analysten führt, zu einer Zeit, in der die Jobs in der Branche knapper werden. Die Zahl der Aktien-Research-Analysten, die bei grossen Investmentbanken beschäftigt sind, ist in den letzten acht Jahren um etwa 20 Prozent zurückgegangen, zeigen Daten von Coalition Development für ein Dutzend globaler Kreditinstitute.

Einige Analysten sind auf die Buy-Seite gewechselt oder haben eigene Research-Firmen gegründet. Auch mehr Vermögensverwalter erstellen ihr eigenes Research, sagt M&G. Die Gefahr für Unternehmen - insbesondere für kleinere Unternehmen - besteht darin, dass fehlende Gewinnprognosen es den Analysten erschweren werden, zu einem Konsens zu gelangen. Damit würde eine Benchmark wegfallen, an der die Unternehmen gemessen werden können.

(Bloomberg)