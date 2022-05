Begründet wird der Schritt mit fehlenden Wachstumsperspektiven im hart umkämpften deutschen Markt für Joghurt und Quark. Hinzu komme eine "unzureichende Ertragslage verstärkt durch anhaltend steigende Inputkosten", wie Emmi am Dienstag mitteilte. Auf die Erträge drücke zudem die hohe Energieintensität der bestehenden Anlagen und anstehende Ersatzinvestitionen.

Der 1940 von Hermann Onken gegründete deutsche Hersteller von Molkereiprodukten mit Sitz in Moers gehört seit 2011 zum Schweizer Konzern. Insgesamt sei das Onken-Geschäft in Deutschland für die Emmi Gruppe indes von "marginaler Bedeutung". Zudem sei das Onken-Geschäft in Grossbritannien vom Entscheid nicht betroffen und Emmi bleibe darüber hinaus in beiden Märkten weiterhin im Besitz der Markenrechte von Onken, wie es weiter heisst.

(AWP)