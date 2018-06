Das Milchwerk im Ort Medeikiai leide unter den tiefen Preisen bei Milchproteinen, während gleichzeitig die Milchpreise selber in dem Land wegen der Landwirtschaftspolitik hoch seien, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Nun werde die Gesellschaft Baltic Milk UAB an eine litauische Investorengruppe veräussert.

Der Verkauf schlägt bei Hochdorf aufs Ergebnis. Der Betriebsgewinn werde um rund 3,2 Millionen Franken gedrückt, der Reingewinn gar um 6,2 Millionen Franken. "Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart", schrieb Hochdorf. Der Verkauf erfolge rückwirkend per Ende Mai.

Ursprünglich war Hochdorf bei dem Werk im Jahre 2010 eingestiegen, um in der EU einen Produktionsstandort für Milchproteine zu bekommen. Mittlerweile hat das Unternehmen allerdings mehrere Akquisitionen und Beteiligungen in der EU durchgeführt.

Insbesondere wurde Ende 2014 ein Milchwerk in Ostdeutschland mehrheitlich übernommen, das wesentlich moderner und grösser ist. Dadurch sei der Nutzen des Werks in Litauen heute wesentlich geringer als einst, hiess es weiter.

