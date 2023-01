Wetterprognosen deuten darauf hin, dass die Temperaturen in den nächsten zwei Wochen in den meisten Teilen Europas über den jahreszeitlichen Durchschnittswerten liegen werden, während in den USA bis Mitte Januar besseres Wetter erwartet wird. Auch in weiten Teilen Chinas — dem größten Gasimporteur der Welt — wird es in den nächsten zehn Tagen angenehmer sein. In Tokio könnte es Mitte Januar zu einem Temperaturanstieg kommen.