Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Preis beträgt 1,2 Milliarden Euro. Neben diversen Keksmarken gehörten demnach auch Marken von Eiswaffeln und Früchte-Snacks dazu. Das Geschäft soll in der zweiten Jahreshälfte zum Abschluss kommen. Ferrero werde von Kellogg in dem Zuge auch mehrere US-Produktionsstätten übernehmen.

Ferrero will mit dem Zukauf seine Position auf dem nordamerikanischen Markt weiter ausbauen, wie das Unternehmen erklärte. Es ist nicht der erste, den Ferrero in den USA tätigt: 2017 besiegelte Ferrero etwa die Übernahme des US-Konkurrenten Ferrara Candy.

Die einstige kleine Konditorei in Norditalien stieg mit Exportschlagern wie Nutella, Kinder-Schokolade oder dem Überraschungs-Ei zum Weltkonzern auf. Seit 1969 ist Ferrero schon auf dem US-Markt mit der Marke Tic Tac präsent. Der Jahresumsatz liegt dem Unternehmen zufolge bei mehr als zehn Milliarden Euro. Die Kellogg Company ist nach eigenen Angaben Marktführer im Cerealien-Segment.

(AWP)