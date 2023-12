Vontobel zeigt sich vorsichtig optimistisch

Beobachter zeigen sich überrascht, dass Roche derart viel Geld für einen erst in die Studienphase 2 übergehenden Wirkstoff ausgibt. An der Börse kommt die milliardenschwere Übernahme im ersten Moment noch gut an, gewinnt der Genussschein von Roche am Montagmorgen im vorbörslichen Handel von Julius Bär doch 0,7 Prozent auf einen Mittelkurs von 241,15 Franken.