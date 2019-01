Nun geht er für 78 Millionen Franken an die finnische Glaston Corporation mit Sitz in Helsinki. Der Deal sollte bis Ende des ersten Quartals 2019 über die Bühne gehen; die regulatorischen Bewilligungen vorbehalten, teilte Conzzeta am Freitag mit. Glaston verfüge über eine verbindlich zugesagte Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.

Das Segment Glasbearbeitung von Conzzeta bietet Lösungen für die Bearbeitung von Architektur- und Fahrzeugglas und erwirtschaftete 2017 einen Nettoumsatz von 119 Millionen Franken. Die Aktivitäten von Glaston seien stark komplementär dazu. Die Finnen kamen 2017 auf einen Umsatz von 110 Millionen Euro.

Gemeinsam würden die beiden Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Glasmaschinengeschäft mit verstärkt integrierten Lösungen in der Wertschöpfungskette, heisst es weiter.

(AWP)