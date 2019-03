Die Preisspanne für die angebotenen Aktien werde auf 70 bis 72 Dollar je Stück von zuvor 62 bis 68 Dollar erhöht, teilt das Unternehmen mit. Lyft könnte damit bis zu 2,2 Milliarden Dollar einnehmen. Der Börsengang ist überzeichnet, wie Reuters in der vergangenen Woche berichtete.

Der Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq soll früheren Informationen von Insidern Ende des Monats über die Bühne gehen. Damit hätte Lyft einen Vorsprung vor dem ebenfalls an die Börse strebenden Rivalen Uber, der Insidern zufolge seine Werbetour im April beginnen will.

(Reuters)