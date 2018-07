Eine erste Zwischenanalyse der Phase-II-Dosierungsreihe zur Behandlung von erblich bedingtem Haarausfall (Androgenetischer Alopezie) habe sehr gute Ergebnisse gezeigt. Erst vor knapp einer Woche hatte das Unternehmen mit den Daten zum Akne-Mittel Winlevi gepunktet.

Die Interims-Analyse des topischen anti-androgen Clascoterone (Breezula) zeigt laut Mitteilung statistisch relevante Verbesserungen für das Kriterium "Anzahl Haare im Zielbereich" (TAHC) und richtungsweisende Verbesserungen für das Kriterium "Haarwachstums-Beurteilung" (HGA).

In dem klinischen Dosierungs-Versuchsprogramm wurden insgesamt 404 männlichen Patienten im Alter von 18 bis 55 Jahren an 6 Studien-Standorten in Deutschland registriert. Ziel war es, Wirksamkeit und Sicherheit von vier verschiedenen Dosierungen des Wirkstoff Clascoterone im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit milder bis moderater androgenetischer Alopezie im Schläfen- und Wirbelbereich zu untersuchen, die seit längerem von andauerndem Haarverlust betroffen waren.

Wie Cassiopea weiter mitteilt, plant das Unternehmen auf Basis der Ergebnisse für Männer nun eine klinische Studie zum Nachweis des klinischen Konzepts nun auch bei Frauen durchzuführen.

(AWP)