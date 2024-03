Mobilezone wuchs dabei sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Nach einem vergleichsweise schwachen Start in 2023 konnte das Unternehmen in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte wieder deutlich aufholen. Das Umsatzplus in Deutschland fiel mit 1,7 Prozent sogar etwas höher aus als in der Schweiz, wo Mobilezone um 0,9 Prozent zulegen konnte.