Samsung habe seit März weiteres Reparaturvolumen an Mobiletouch übertragen, teilte die Gruppe am Montag mit. Und von der Swisscom werden nun alle Reparaturen an Apple-Geräten, wie iPhones, iPads und Wearables durchgeführt.

Bei Mobiletouch rechnet man dank der neuen Aufträge mit einem zusätzlichen Reparaturvolumen von insgesamt rund 3'000 Geräten pro Monat, wie es weiter heisst.

Anfang März hat Peter Poulsen die operative Leitung bei der Mobilezone-Tochter übernommen. Davor war er von 2017 bis 2019 Länderchef Schweiz beim Inventurspezialisten Ivalis und er hatte auch für Amazon Deutschland gearbeitet.

(AWP/cash)