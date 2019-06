Die Margen von Batteriefahrzeugen würden im Jahr 2025 auf der Höhe der aktuellen BMW-Modelle liegen, "hoffentlich früher", sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Eine exakte Prognose sei aber sehr schwierig, fügte Peter hinzu. Es sei noch ungewiss, inwieweit die Kunden Elektroautos akzeptierten.

Angesichts der Dieselkrise und drohender CO2-Strafen legt BMW bei der Elektrifizierung seiner Fahrzeuge einen Gang zu. Der Autobauer kündigte zuletzt an, bereits 2023 - zwei Jahre früher als bisher geplant - 25 Fahrzeuge mit Elektroantrieb anzubieten. Mehr als die Hälfte davon soll rein batteriegetrieben sein. Der Absatz an reinen Stromern und solchen, die neben einem Verbrenner auch einen Elektroantrieb an Bord haben, soll bis 2025 jährlich um mehr als 30 Prozent zulegen.

(Reuters/cash)