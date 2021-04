In seinem 2,3 Milliarden Dollar schweren Infrastruktur-Programm seien 100 Milliarden Dollar für Verbraucherrabatte sowie 15 Milliarden Dollar für den Ausbau von 500'000 neuen Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) vorgesehen, wie aus einer E-Mail des US-Verkehrsministeriums an Kongressmitarbeiter hervorging, die von der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch eingesehen wurde. Die Zuschüsse könnten bei US-Automobilherstellern - insbesondere bei den führenden Anbietern Tesla und General Motors - für einen großen Schub beim Absatz der E-Autos sorgen.

Der Entwurf sehe ausserdem 20 Milliarden Dollar für elektrische Schulbusse und 25 Milliarden Dollar für emissionsfreien Nahverkehr vor. Die vorgeschlagenen Anreize sollen "die Menschen ermutigen, auf Elektrofahrzeuge und effiziente Elektrogeräte umzusteigen", sagte das Finanzministerium. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab.

(Reuters)