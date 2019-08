Während Neuzulassungen von PKW in der Europäischen Union nach Angaben des Branchenverbandes ACEA in den ersten sechs Monaten dieses Jahr um 3,1% rückläufig waren, liegen Motorräder laut ACEM um 9,1% im Plus.

“Motorisierte Zweiräder erleben ein Comeback im urbanen Bereich,” so Stefan Pierer, Vorstandschef von KTM Industries, Europas größter Motorradbauer. “Das betrifft genauso Roller und e-Bikes und bei Motorrädern eher kleinere und mittlere Hubräume für den Weg zur Arbeit. Wir sehen das quer durch Europa.”

Neben verstopften Straßen und einer Generation, die weniger Wert auf den Besitz von Autos lege, seien auch sinkende Einkommen in der Mittelschicht ein Grund für den Trend, so Pierer.

Hersteller Piaggio aus Italien, der Vespa, Moto Guzzi und Aprilia unter seinem Dach vereint, hatte fürs erste Halbjahr einen Anstieg bei Zweiradverkäufen von 5,9% gemeldet. BMW hatte für die sieben Monate bis einschließlich Juli sogar 7,3% Plus ausgewiesen, verglichen mit 0,9% Zuwachs bei seinen Autos.

In Europa werden derzeit fünfzehnmal so viele PKW neu zugelassen wie Motorräder. In der EU waren es über 15,1 Mio. Autos, verglichen mit gut 1 Mio. Motorrädern letztes Jahr. Nun würden Zweiräder wieder vermehrt als Transportmittel gesehen und nicht nur für Sport und Freizeit, so Pierer.

Von KTM zu Pierer Mobility

Ein großer Teil der Dynamik kommt von elektrischen Modellen. Verkäufe entsprechender Motorräder und Roller sprangen im ersten Halbjahr um 77% an auf etwa 34,000.

“Unterschätzen Sie Motorräder nicht,” sagte BMW Vorstandschef Harald Krüger am 1. August vor Analysten. “Auch mit einem elektrischen Auto kann man in Städten wie Paris oder Rom im Stau feststecken und nicht vorwärts kommen. Elektrische Motorräder sind wichtig für uns.”

KTM Industries, welches sich in Pierer Mobility umbenennen will (CEO Pierer hält 63% der Anteile), gab im Juni die Entwicklung einer neuen Plattform für elektrische Motorräder im Niedervoltbereich zusammen mit Partner Bajaj Auto bekannt. Erste Modelle sollen Ende 2021 auf den Markt kommen und in Indien, gebaut werden, wo Herstellungskosten günstiger sind. Pierer sagte, er will auch andere Hersteller aus Europa einladen, sich dem Projekt anzuschließen, um Kosten zu sparen, etwa Piaggio und Ducati, eine Tochter von Volkswagen.

KTM setzt außerdem auf elektrische Fahrräder, vor allem mit seiner Zweitmarke Husqvarna. Bis zu 65.000 Stück sollen dieses Jahr verkauft werden und an die 100,000 könnten es bis 2021 sein, wenn Australien und die USA als Absatzmärkte hinzukommen.

Mit den Eigentümern der KTM Fahrrad GmbH, seit dem Konkurs des Unternehmens 1992 rechtlich von den Motorradaktivitäten getrennt, habe es jüngst keine Gespräche gegeben bezüglich einer möglichen Wiedervereinigung, so der Manager.

“Im urbanen Bereich sind ja nicht alle verkauften Fahrräder elektrisch,” so Pierer. “Aber bei Mountainbikes, im Gelände, da geht es in Richtung zwei Drittel und ein elektrisches, gut gemachtes e-Mountainbike ist vom Handling und Fahrgefühl her wie eine kleine Enduro. Das ist eine ideale Ergänzung zu unserem Offroad-Sortiment.”

(Bloomberg)