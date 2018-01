Im Jahr 2017 sank die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit über zwanzig Jahren. Diese positive Entwicklung verdeckt allerdings die Tatsache, dass die Schuldentragfähigkeit bei mittelfristig steigenden Zinsen oder einem Schrumpfen der Wirtschaft bei vielen Unternehmen nicht mehr geben ist.

Eine aktuelle Studie von Creditreform registrierte im vergangenen Jahr 20'200 Unternehmensinsolvenz - ein Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Stand seit 1994. Die Unternehmensinsolvenzen verursachten im vergangen Jahr Schäden von insgesamt 26,6 Milliarden Euro. "Damit bleibt die Schadenssumme vergleichsweise hoch, trotz des weiter rückläufigen Insolvenzgeschehens in Deutschland", schreiben die Analysten um Michael Bretz.

Durch die Insolvenzfälle sind im abgelaufenen Jahr schätzungsweise 198'000 Arbeitsplätze bedroht oder bereits weggefallen. Ein Grossteil davon entfällt auf Kapitalgesellschaften. Zu den grössten Pleiten zählten die Air Berlin und die Alno AG. Einen Dämpfer erhielten zudem die Crowdfunding-Investments und deren Anleger mit der Pleite des Bahn-Wettbewerbers Locomore. Auch der ehemalige Facebook-Konkurrent StudiVZ meldete im September Insolvenz an. Und selbst die Binsenweisheit "Sex sells" wurde durch die Pleite der Beate Uhse AG widerlegt.

Ökonomische Bereinigung wurde verhindert

Die Studie kommt ferner zu dem Schluss, dass von etwa 7400 ausgewerteten deutschen Unternehmen bereits heute - trotz historisch niedriger Zinsen - bei 15 Prozent eine Schuldentragfähigkeit nicht ausreichend gegeben ist. "Diese Unternehmen leben von der Substanz und zehren ihr Kapital auf", sagt Norbert Tofall, Analyst beim Flossbach von Storch Research Institute. "Eine rechtzeitige ökonomische Bereinigung wurde durch die Null- und Niedrigzinspolitik der Zentralbanken verhindert", sagt er.

Und dieses Verhältnis verschlechtert sich bei einem möglichen Zinsanstieg weiter. Ausgehend von langfristigen Fremdkapitalzinsen von drei Prozent, kommt es im Szenario eines Anstiegs von drei Prozentpunkten bei gut einem Fünftel der Unternehmen zu einer mangelhaften Zinsdeckung.

Nun weist eine schwache Zinsdeckung allein noch nicht auf eine akute Unternehmenskrise hin, so die Studie. Sie zeigt aber an, dass diese Unternehmen von Veränderungen am Fremdkapitalmarkt stark abhängig sind beziehungsweise über einen gewissen Zeitraum kaum die notwendige Rentabilität besitzen, um sich zu refinanzieren. Eine höhere Ausfallgefährdung steht zu vermuten.

Ob die EZB in den kommenden Jahren eine deutliche Zinswende einleitet, wenn dadurch allein in Deutschland 20 Prozent der Firmen in Insolvenzgefahr geraten, ist fraglich. Auch potenziell Inflations-treibende Lohnerhöhungen dürften von "Zombiefirmen" nicht ausgehen, sagt Totfall.

Bloomberg-Daten zeigen auf Basis der OIS für den Einlagensatz eine Anstiegswahrscheinlichkeit von rund 44 Prozent für die EZB-Sitzung am 13. Dezember 2018.

(Bloomberg)