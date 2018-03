Im Norden des Landes werde das Werk in Bac Ninh stark ausgebaut, teilte der Konzern am Freitag in einem Communiqué mit. Neben der bestehenden Produktion für Betonzusatzmittel sei eine neue Anlage zur Mörtelherstellung in Betrieb genommen worden.

Damit kann Sika Fertigmörtel auch im Norden des Landes produzieren und vom Wachstum der Hauptstadt Hanoi profitieren. Fertigmörtel ist in Vietnam immer mehr gefragt, weil striktere Bauvorschriften den Einsatz vorschreiben. Damit gewinne Fertigmörtel immer mehr Marktanteil im Vergleich zu Mörtel, der auf der Baustelle gemischt werde, hiess es weiter.

Zusätzlich zu den strengeren Vorschriften treibe der Bauboom in Vietnam das Geschäft an. Schätzungen gingen von Wachstum des Bausektors im laufenden Jahr von fast 10% aus. Bis 2026 dürfte er um durchschnittlich rund 7% pro Jahr weiterwachsen, schreibt Sika. Mit der neuen Mörtelproduktionsanlage im Norden des Landes würden auch die langen Transportwege wegfallen, was Kosten spare.

