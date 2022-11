In den nächsten 12 bis 18 Monaten werde ihre Rentabilität und Bilanzqualität unter Druck geraten, hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von Moody's. Die Bonitätswächter senkten daher den Ausblick für das deutsche Bankensystem und das fünf weiterer Länder Europas auf "negativ" von "stabil". Deutschland gehöre mit Italien, Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn zu den sechs Staaten, die besonders von steigenden Energiepreisen betroffen seien und deshalb über den Winter in die Rezession abrutschen dürften.