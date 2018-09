Der Ausblick ist "stabil". Die Hochstufung begründe sich in einer verbesserten operativen Performance in den vergangenen Quartalen, schreibt der Schokoladeproduzent am Dienstag.

Auch rechne die Ratingagentur mit besseren Kreditkennzahlen in den kommenden 12 bis 18 Monaten dank höherer Erträge und höherem Free Cashflow. Ausschlaggebend sei zudem die weiterhin umsichtige Finanzpolitik von Barry Callebaut.

Investment Grade Status zurückzugewinnen, sei ein wichtiges Ziel für das Unternehmen gewesen, kommentierte Finanzchef Remco Steenbergen.

(AWP)