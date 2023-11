«Baa3» ist die niedrigste Bewertung in der als anlagewürdig geltenden Kategorie «Investment Grade». Wegen des bisher negativen Ausblicks war an den Finanzmärkten und in der Politik befürchtet worden, Italiens Verbindlichkeiten würden mit einer Herabstufung der Note als Ramsch («Non-Investment Grade») bewertet.