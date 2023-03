Ein Zahlungsausfall könnte den Verlust von sieben Millionen Arbeitsplätzen und eine Finanzkrise wie im Jahr 2008 auslösen, zitierte die "New York Times" aus einer Analyse des Wirtschaftsanalysten Zandi und mehrerer Kollegen. Der Zeitung zufolge nutzt die Regierung von US-Präsident Joe Biden häufig Zandis Analysen, um ihre wirtschaftspolitischen Vorschläge zu untermauern. Die Anhörung im Senat am Dienstag leitete die demokratische Senatorin Elizabeth Warren. Biden will am Donnerstag seinen Haushaltsentwurf für 2024 vorstellen.