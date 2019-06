Die Tochtergesellschaft KTM Sportmotorcycle GmbH hat den Anteil an der Motorcycle Distributors Australia Pty Ltd auf 100 von zuvor 26 Prozent ausgebaut.

Mit der vollständigen Übernahme dieser Firmenteile werden die Vertriebsunternehmen in Australien und Neuseeland zu 100-Prozent-Tochtergesellschaften der KTM-Gruppe, wie diese am Donnerstag mitteilte. Es sind dies die Butmac Pty Ltd für die Marke KTM und die HQVA Pty Ltd für die Marke Husqvarna in Australien; in Neuseeland heisst die entsprechende Gesellschaft KTM Motorcycle Distributors NZ.

Für KTM ist der Markt Australien und Neuseeland mit über 10'000 verkauften KTM- und Husqvarna-Töffs der drittgrösste der Welt. Entsprechend nimmt auch die Motorcycle Distributors Australia gemessen an der Grösse diesen Platz unter den Tochtergesellschaften von KTM ein.

(AWP)