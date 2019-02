Die amerikanische Kultmarke leidet unter Donald Trumps Handelskrieg, während die Österreicher den Absatz ihrer kleineren und leichteren KTMs und Husqvarnas in den sechs Jahren bis 2017 verdreifachen konnten.

Harley spielt jedoch nach Profitabilität noch in einer anderen Liga: per verkaufter Maschine blieb den Amerikanern 2018 rechnerisch im Schnitt über 2300 Dollar Nettogewinn. Bei KTM, die an der Schweizer Börse SIX kotiert ist, war es im Jahr davor knapp 380 Dollar.

(Bloomberg)