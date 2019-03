KTM Industries wurde laut einer Mitteilung vom Mittwochabend über die Verhandlungen in Kenntnis gesetzt. Derzeit ist Bajaj zwar zu 48 Prozent am Motorradhersteller KTM beteiligt, jedoch nicht an der an der SIX gelisteten Holdinggesellschaft KTM Industries. Demnach prüft Bajaj einen Tausch seiner Beteiligung am Motorradhersteller gegen Anteile an der Holding KTM Industries. Ziel dabei sei, dass Pierer weiterhin die kontrollierende Mehrheit über die KTM Industries behalten soll.

Derzeit hält KTM Industries 51,7 Prozent an dem Motorradhersteller mit den Marken KTM und Husqvarna. Sollte eine Entscheidung zur Durchführung der Transaktion getroffen werden, soll auch eine Kapitalerhöhung geprüft werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Das genehmigte Kapital ermöglicht KTM Industries eine Kapitalerhöhung um bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals.

KTM-Hauptaktionär Stefan Pierer hält über die Pierer Konzerngesellschaft mbH und deren Tochter Pierer Industrie AG rund 63 Prozent am Unternehmen.

Im Bereich Mottorräder kooperieren Bajaj und KTM bereits intensiv. In Indien werden Husqvarna-Motorräder für den weltweiten Markt gebaut.

(AWP)