Die Münchener Rück zählte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Naturkatastrophen-Bericht Gesamtschäden von 33 Milliarden Dollar, halb so viel wie ein Jahr zuvor. Weniger waren es zuletzt im ersten Halbjahr 2005: inflationsbereinigt 29 Milliarden Dollar. Die Versicherer und Rückversicherer kamen allerdings nicht so glimpflich davon. Mit 17 (Januar bis Juni 2017: 25,5) Milliarden Dollar mussten sie für Naturkatastrophen-Schäden fast so viel zahlen wie im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre (17,5 Milliarden). Vor allem in Industriestaaten sind mehr Unternehmen und Privatleute gegen Naturgefahren versichert als früher.

Münchener-Rück-Vorstand Torsten Jeworrek zeigte sich nach der verheerenden Bilanz des Jahres 2017 erleichtert: "Es ist gut, dass nach extremen Katastrophen mit Rekordschäden wieder eine Phase mit geringen Schäden zu verzeichnen war." Freilich war auch die erste Hälfte des vergangenen Jahres für die Branche ruhig verlaufen, ehe eine Serie von Wirbelstürmen und Erdbeben vielen Versicherern und Rückversicherern die Bilanz verhagelte. Die Kehrseite der Medaille: Nachdem die Preise nach der Unwetterserie zunächst vor allem in wettergefährdeten Regionen anzogen, tun sich die Rückversicherer derzeit wieder schwerer, Erhöhungen durchzusetzen.

Insgesamt zählte die Münchener Rück im ersten Halbjahr 430 Naturkatastrophen, mehr als von Januar bis Juni 2017 (380). Mit 3000 (2017: 5540) Todesopfern forderten sie aber weit weniger Menschenleben.

Die weltweit teuerste Naturkatastrophe im ersten Halbjahr war der Wintersturm "Friederike", der im Januar eine Schneise der Verwüstung von Großbritannien bis nach Deutschland zog. Er richtete 2,2 Milliarden Euro Schaden an, wovon die Versicherer 1,7 Milliarden tragen mussten. Etwa zwei Drittel der Schäden entfielen nach Angaben der Münchener Rück auf Deutschland.

Im Frühsommer prägten im Südwesten Europas schwere Gewitter mit Sturzfluten das Wetter, im Nordosten kam es zu Hitzewellen und Dürren. Teilweise sei ein kompletter Ausfall der Ernten zu erwarten. "Auf den Klimawandel können solche einzelne Ereignisse nicht zurückgeführt werden", sagte Ernst Rauch, Unwetter-Experte der Münchener Rück. Sie passten aber in das Bild von häufigeren Hitze- und Trockenperioden sowie extrem starken Niederschlägen, das Klimamodelle für die Zukunft zeichneten.

(Reuters)